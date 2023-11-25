Челябинец завоевал титул чемпиона мира по тайскому боксу среди профессионалов

Челябинец Хаял Джаниев стал чемпионом мира по муайтай по версии WMC. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, титульный бой Хаяла Джаниева и иранца Моджатаба Таравати стал гвоздем международного турнира по муайтай (тайскому боксу) «Адреналин», состоявшегося в Челябинске в пятницу, 24 ноября.