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Челябинец завоевал титул чемпиона мира по тайскому боксу среди профессионалов

Челябинец завоевал титул чемпиона мира по тайскому боксу среди профессионалов

Челябинец Хаял Джаниев стал чемпионом мира по муайтай по версии WMC. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, титульный бой Хаяла Джаниева и иранца Моджатаба Таравати стал гвоздем международного турнира по муайтай (тайскому боксу) «Адреналин», состоявшегося в Челябинске в пятницу, 24 ноября.

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