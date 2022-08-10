Алису Теплякову не зачислили на бюджет в "Синергию"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Алиса Теплякова, которой 10 лет, не зачислена на бюджет в Синергию, в вузе это объяснили тем, что девочка не принесла оригиналы документов в приемную комиссию и не явилась на сдачу дополнительных вступительных испытаний.