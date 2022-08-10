Поболтаем

52 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...
  • Елена Мамонова
    а почему дети молчали об этомВ российском сана...
  • Antanas
    Классная подборка.Понравилось.👍👍👍👍👍Пошлые комментари...

Алису Теплякову не зачислили на бюджет в "Синергию"

Алису Теплякову не зачислили на бюджет в "Синергию"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Алиса Теплякова, которой 10 лет, не зачислена на бюджет в Синергию, в вузе это объяснили тем, что девочка не принесла оригиналы документов в приемную комиссию и не явилась на сдачу дополнительных вступительных испытаний.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх