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Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ

Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ По данным The New York Times со ссылкой на источники, новый борт президента США пока не оснащён си.

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