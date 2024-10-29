В Санкт-Петербурге утвердили проект строительства нового участка проспекта Крузенштерна

Он растянется от Мичманской улицы до набережной Макарова Проект планировки строительства нового участка проспекта Крузенштерна был утвержден 28 октября в рамках совещания губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства, рассказали в пресс-службе Смольного.