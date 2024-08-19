НАЧАЛАСЬ "КИШЛАКИЗАЦИЯ" РОССИИ? ЧИНОВНИКИ СПУСКАЮТ ТРИЛЛИОНЫ НА МИГРАНТОВ. ЗА НАШ СЧЁТ

Чиновники спускают триллионы рублей на мигрантов - и всё это осуществляется за наш счёт. Несмотря на то что о проблеме начавшейся "кишлакизации" России говорят уже на самом высоком уровне, у массового завоза мигрантов всё ещё есть свои лоббисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии