НАЧАЛАСЬ "КИШЛАКИЗАЦИЯ" РОССИИ? ЧИНОВНИКИ СПУСКАЮТ ТРИЛЛИОНЫ НА МИГРАНТОВ. ЗА НАШ СЧЁТ

Чиновники спускают триллионы рублей на мигрантов - и всё это осуществляется за наш счёт. Несмотря на то что о проблеме начавшейся "кишлакизации" России говорят уже на самом высоком уровне, у массового завоза мигрантов всё ещё есть свои лоббисты.