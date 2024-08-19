БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАЧАЛАСЬ "КИШЛАКИЗАЦИЯ" РОССИИ? ЧИНОВНИКИ СПУСКАЮТ ТРИЛЛИОНЫ НА МИГРАНТОВ. ЗА НАШ СЧЁТ

НАЧАЛАСЬ "КИШЛАКИЗАЦИЯ" РОССИИ? ЧИНОВНИКИ СПУСКАЮТ ТРИЛЛИОНЫ НА МИГРАНТОВ. ЗА НАШ СЧЁТ

Чиновники спускают триллионы рублей на мигрантов - и всё это осуществляется за наш счёт. Несмотря на то что о проблеме начавшейся "кишлакизации" России говорят уже на самом высоком уровне, у массового завоза мигрантов всё ещё есть свои лоббисты.

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Комментарии
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Александр
Все приведённые цифры взяты с потолка,как это водится у &quot;Царь-града&quot;.
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17 час.
Nata
Хитрый еврей чужими руками разрушит. то что хочет. Тут дело не в общей крови, а в том, что разрушение своей страны оплачиваем своим же бюджетом.Кормим бедный чужаков. загоняя в нищету свой народ.
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15 час.
N
Nata
Не с потолка, а щадящие. Настоящие цифры много страшнее.
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15 час.

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