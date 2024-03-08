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Риттер заявил, что военные ВСУ недостаточно обучены управлению танками Abrams

Риттер заявил, что военные ВСУ недостаточно обучены управлению танками Abrams

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинские военные недостойно обучены использованию американских танков Abrams, поэтому боевые машины использовались Вооруженными силами Украины неправильно, передает РИА Новости.

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