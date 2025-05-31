В Киево-Печерскую лавру власти запретили привозить продовольствие монахам

Въезд автомобилей с продуктами на территорию «Нижней Лавры», где продолжают жить около 140 монахов УПЦ МП, запретила полиция, выполняя распоряжение министерства культуры Украины, 31 мая сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.