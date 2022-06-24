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Бесплатно подкармливаю огурцы старым хлебом во время цветения – они растут, как на дрожжах

Бесплатно подкармливаю огурцы старым хлебом во время цветения – они растут, как на дрожжах

Не секрет, что огурцам во время цветения нужно много энергии и питательных веществ, чтобы у нас был хороший урожай, а сами растения как можно меньше болели.

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