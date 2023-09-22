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Деограсия после победы «Оренбурга» над «Факелом»: «Не верю, что пенальти — это лотерея. 11‑метровые нужно тренировать»

Деограсия после победы «Оренбурга» над «Факелом»: «Не верю, что пенальти — это лотерея. 11‑метровые нужно тренировать»

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ. «Игра была равная, хотя мы доходили почаще к воротам соперника.

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