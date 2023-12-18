Спецпредставитель председателя КНР примет участие в траурном мероприятии по случаю кончины эмира Кувейта

Пекин, 17 декабря /Синьхуа/ -- Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина Шохрат Закир 18 декабря примет участие в траурном мероприятии по случаю кончины эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
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