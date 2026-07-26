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Газета.ру

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Agoravox: финансирование Украины может резко сократиться в 2027 году

Agoravox: финансирование Украины может резко сократиться в 2027 году

Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году. Об этом сообщает Agoravox. В публикации утверждается, что финансирование может сократиться из-за возможной смены власти в ряде европейских государств.

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