Agoravox: финансирование Украины может резко сократиться в 2027 году

Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году. Об этом сообщает Agoravox. В публикации утверждается, что финансирование может сократиться из-за возможной смены власти в ряде европейских государств.
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