Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал тревожный прогноз на 2025 год. https://listaj.
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