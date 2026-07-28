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Говорит Европа ⚡

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Диана Панченко: Трамп пообещал Зеленскому власть в обмен на отлов украинцев

Диана Панченко: Трамп пообещал Зеленскому власть в обмен на отлов украинцев

Почему Зеленский, чей дед воевал в Красной Армии, сегодня прославляет Бандеру? Можно ли считать украинцами чиновников с русскими фамилиями, которые так и не выучили язык? Что на самом деле стоит за заявлением Трампа о том, что Зеленский «отстроит Украину»? И кто станет конечным владельцем украинской земли после банкротства аграриев? Кто сегодня называет себя украинцем? Недавно Читать далее: https://govorit.

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