Диана Панченко: Трамп пообещал Зеленскому власть в обмен на отлов украинцев

Почему Зеленский, чей дед воевал в Красной Армии, сегодня прославляет Бандеру? Можно ли считать украинцами чиновников с русскими фамилиями, которые так и не выучили язык? Что на самом деле стоит за заявлением Трампа о том, что Зеленский «отстроит Украину»? И кто станет конечным владельцем украинской земли после банкротства аграриев? Кто сегодня называет себя украинцем? Недавно Читать далее: https://govorit.