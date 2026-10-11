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Трамп отрекся от Зеленского в пользу РФ в преддверии выборов

Трамп отрекся от Зеленского в пользу РФ в преддверии выборов

REUTERS/Eric Lee Президент США Дональд Трамп призвал к смещению Владимира Зеленского. Он публично набросился на главу киевского режима.

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