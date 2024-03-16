Суббота, 1️⃣6️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ✏️ День цветных карандашей 🇷🇺 День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации 🗞День свободы информации 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1831 год - в Париже впервые представлен роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" 📔 1870 год - в России пущена первая мартеновская печь 📔 1915 год - полицией в Петрограде закрыт один из центров культурной жизни, литературно-артистический клуб "Бродячая собака" 📔 1926 год - американским учёным Робертом Годдардом проведены успешные испытания по запуску первой в мире ракеты на жидком топливе 📔 1936 год - на Горьковском автомобильно заводе с конвейера сошёл первый автомобиль марик "М-1" 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Марфа, Севастьян, Михаил… NOVO_TODAY подписаться.