С начала года в Крыму проведено около 400 процедур ЭКО за счет средств программы ОМС

Более 900 маленьких крымчан появились на свет с помощью ЭКО. БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПАЦИЕНТА С начала года в Крыму проведено 399 процедур ЭКО за счёт средств программы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациентов.
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