Татьяна Буланова рассказала о воспоминаниях о Владимире Левкине после его смерти

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова выразила соболезнования в связи со смертью 57-летнего экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, с которым была знакома с 1991 года, отмечая его жизнерадостность и приветливость.
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