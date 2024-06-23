Интересная альтернатива для Haval Jolion – первый тест паркетника из Гуанчжоу

«Во время тест-драйва в зоне предмета рулевое колесо должно поворачиваться поочередно. Тестовое вождение – это интенсивное вождение, пожалуйста, измените позу водителя в соответствии с безопасной позой сидя».
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