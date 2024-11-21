В четверг 21 ноября свет отключат в домах на 5 улицах Тамбова

Жителей областного центра вновь ждёт временное отключение электричества. В четверг 21 ноября свет отключат по следующим адресам: - улица Астраханская, дома № 43-45, 50-100; - переулок Трегуляевский, дома № 5-34; - переулок Яшин, дома № 1-27; - переулок Боткина, дома № 2-16; - улица Гайдара, дома № 2-13.
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