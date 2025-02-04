МИД России подтвердил, что «Орешник» будет размещен в Белоруссии

Об этом ранее договорились лидеры двух стран Глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил в интервью информационному агентству ТАСС, что российские ракетные системы «Орешник» будут размещены на территории Белоруссии согласно договоренности лидеров двух государств.
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