МИД России подтвердил, что «Орешник» будет размещен в Белоруссии

Об этом ранее договорились лидеры двух стран Глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил в интервью информационному агентству ТАСС, что российские ракетные системы «Орешник» будут размещены на территории Белоруссии согласно договоренности лидеров двух государств.