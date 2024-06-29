В Курской области из-за атаки украинского БПЛА погибла семья из 5 человек

Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате атаки украинского БПЛА на частный дом в деревне Городище Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов 29 июня в Telegram-канале.
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