ОСАГО больше не понадобится для постановки авто на учет. МВД уже внесло правки в порядок регистрации транспорта.
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ОСАГО больше не понадобится для постановки авто на учет. МВД уже внесло правки в порядок регистрации транспорта.