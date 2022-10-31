Овечкину осталось всего две шайбы до достижения Горди Хоу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой.
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