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Овечкину осталось всего две шайбы до достижения Горди Хоу

Овечкину осталось всего две шайбы до достижения Горди Хоу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой.

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