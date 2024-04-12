НРА: объем выдачи льготной ипотеки в этом году может упасть на 10-20%

Объем выдачи ипотеки по государственным льготным программам в денежном выражении может сократиться по итогам этого года на 10–20%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рейтингового агентства НРА о субсидируемой ипотеке.
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