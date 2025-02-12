Штурмовики захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

Штурмовая группа из четырех военнослужащих 242-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые осуществили сбросы боеприпасов на блиндаж противника, захватила важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении и на протяжении семи дней обороняла занятые позиции от вражеских атак.