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Песков: Путин по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией проведет накануне совещание и мероприятие по видеосвязи 18 марта

Песков: Путин по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией проведет накануне совещание и мероприятие по видеосвязи 18 марта

Президент Владимир Путин по случаю девятой годовщины воссоединения Крымского полуострова с Российской Федерацией проведет накануне совещание и мероприятие по видеосвязи 18 марта.

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