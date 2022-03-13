Мане о роскоши: «Меня раздражают ценности в футболе. Главное – не меняться самому»

Садьо Мане признался, что его раздражает роскошная жизнь многих футболистов. – Не хочу производить такое впечатление, словно я очень критичен, но меня действительно раздражают ценности в футболе, учитывая воспитание, которое я получил.

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