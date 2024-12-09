Онлайн-эфир газеты Metro ВКонтакте: Что нового в современном балете

19 декабря на сцене Александринского театра театр балета имени Леонида Якобсона представит программу, состоящую из трех произведений: цикл хореографических миниатюр "Роден" в хореографии основателя театра Леонида Якобсона и два балета одного из самых востребованных хореографов современности Вячеслава Самодурова.