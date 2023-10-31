Куда могут поехать на зимних каникулах жители Алтайского края и сколько это стоит?

Запоминающийся отдых зимой 2024 года можно организовать, не выезжая за границу Жители Алтайского края, которые планируют провести новогодние каникулы в России, но при этом не рассматривают отдых в Горном, чаще всего интересуются турами в Санкт-Петербург и Сочи.