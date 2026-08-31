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Война с РФ важнее: Мерц предупредил граждан ФРГ о сокращении социальных выплат

Война с РФ важнее: Мерц предупредил граждан ФРГ о сокращении социальных выплат

Расходы на оборону для Германии в настоящее время важнее выплаты родительских пособий. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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