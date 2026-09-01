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Восток больше не нуждается в том, чтобы его "замечали", а Запад теряет доминирование — Захарова

На полях Восточного экономического форума - 2026, который проходит с 1 по 4 сентября на острове Русский (Приморский край), официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.

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