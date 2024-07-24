Шнякин рассказал о конфликте Глушенкова с Карпиным, из-за которого Денис не играет в сборной России

Дмитрий Шнякин раскрыл подоплеку конфликта Валерия Карпина и Максима Глушенкова. Известный комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» раскрыл причины, по которым Максим Глушенков не получает приглашения в сборную России.
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