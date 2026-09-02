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Лаутаро о «Барселоне»: «Когда тебя связывают с такими клубами, это большая честь, но я счастлив в «Интере». Остался бы здесь навсегда, но в футболе никогда не знаешь наверняка»

Нападающий «Интера»  Лаутаро Мартинес прокомментировал слухи об интересе «Барселоны».  – В какой-то момент казалось, что « Барселона » заинтересовалась тобой.

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