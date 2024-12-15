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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Латыпов: «Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере»

Сегодня биатлонист победил на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске, допустив четыре промаха. – В какой момент появились реальные шансы на победу? – На последнем рубеже.

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