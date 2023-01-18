В Кузбассе отпразднуют столетие гражданской авиации

Для подготовки к празднованию создан оргкомитет.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел вчера, 17 января, заседание оргкомитета, посвященное подготовке празднования в Кузбассе столетия гражданской авиации, которое будет отмечаться 9 февраля.