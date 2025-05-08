Приезжие рассказали, как осваивают российскую социалку: «У нас в собственности две квартиры»

Виктор Борисов

А вот интересное предложение !!Будет очень хорошо, когда трудовые мигранты будут полностью защищены от нарушения их прав россиянами. А для этого следует создать особые поселения для трудовых мигрантов, в удалении от жилья россиян (чтобы права не нарушили!), с хорошей оградой и бдительной охраной. Если трудовой мигрант покинет такое поселение, то его же заставят: торговать наркотой давать взятки взятки заниматься незаконными и нелегальными видами бизнеса спровоцируют на совершение уголовщины (изнасилование, разбой, убийство, хулигантсво) не дадут заниматься тем, ради чего он вообще приехал в Россию: работой на стройке и т.п. Еще и помешают по окончании срока контракта вернуться на милую родину, за флаг которой мигрант всех порвет. И от всего этого мигранта спасет содержание в особом поселении, под вооруженной доброжелательной охраной. А если мигранту станет невмоготу находиться в стране кяфиров и прочих гяуров, которые не понимают намаза посреди проезжей части в рабочее время, если мигранта задушит тоска по его тринадцати женам и сорока детям - то и право на воссоединение с семьей тоже нельзя нарушать. Нужно дать этому мигранту возможность заработать на комфортный улет/уезд/уход из постылой России на милую родину. Еще и на провожатого деньги понадобятся, чтобы не заблудился и дверь на выход нашел.