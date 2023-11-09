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Небензя: страны Запада восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса

Небензя: страны Запада восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о лицемерности западных стран, которые восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса украинцами, а в настоящий момент винят российскую сторону в украинских обстрелах живущих там людей.

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