Ashley Zukerman: 'Silo' is in 'deep answer territory' now

"Designated Survivor" alum Ashley Zukerman's "Silo" alternate timeline is helping to solve some of the post-apocalyptic drama's biggest mysteries.
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