Молдавские водительские удостоверения будут признаны в Великобритании

Великобритания признает водительские удостоверения, выданные в нашей стране. Соответствующий проект должен быть рассмотрен властями обеих стран в соответствии с положениями национального законодательства каждой из них.
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