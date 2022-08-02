Китай и другие товарищи: в Азии рассчитывают на совместные проекты с российским бизнесом

1 августа в Москве стартовал международный инвестиционный форум «Открытие». На бизнес-площадке выступили представители стран, в том числе Китая и Индонезии, которые готовы развивать сотрудничество с российским бизнесом даже в условиях санкций.
1 августа в Москве стартовал международный инвестиционный форум «Открытие». На бизнес-площадке выступили представители стран, в том числе Китая и Индонезии, которые готовы развивать сотрудничество с российским бизнесом даже в условиях санкций.
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