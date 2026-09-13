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Царьград

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Криминальные новости о Ларисе Долиной множатся: Теперь в хрониках 5 млрд рублей

Криминальные новости о Ларисе Долиной множатся: Теперь в хрониках 5 млрд рублей

История вокруг недвижимости Ларисы Долиной получила неожиданное продолжение. Как выяснили журналисты, артистка сейчас проживает в квартире, которая ранее принадлежала пианисту Игорю Райхельсону, сбежавшему за границу.

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