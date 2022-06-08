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Пушков прокомментировал новые условия Зеленского для возобновления переговоров

Пушков прокомментировал новые условия Зеленского для возобновления переговоров

Сенатор Алексей Пушков назвал "эхом из ушедшего времени" заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев вступит в переговоры с Москвой, если Россия отведёт свою армию к территориальным границам, которые были до 24 февраля.

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