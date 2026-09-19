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Царьград

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Акция протеста в Буэнос-Айресе объединила тысячи недовольных

Акция протеста в Буэнос-Айресе объединила тысячи недовольных

Тысячи участников в Буэнос-Айресе протестовали против политики президента Хавьера Милея. Акция, названная "Марш негодования", высветила проблемы неравенства и кризиса промышленности в условиях либерализации импорта.

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