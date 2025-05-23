Инфографика: бренды с наибольшим количеством моделей электромобилей / © visualcapitalist На инфографике, представленном выше, показаны автопроизводители с наибольшим количеством моделей электромобилей на рынке по состоянию на конец 2024 года.
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