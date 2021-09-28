Депутаты ПАСЕ избрали Михаила Лобова одним из судей Европейского суда по правам человека

© РИА Новости / Доминик ВомерЧитать ria.ru в Представитель России Михаил Лобов избран депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы одним из судей ЕСПЧ, говорится в сообщении организации.
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