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Анчелотти одержит первую победу после ЧМ: Рафинья поможет взломать «Соккеруз». Прогноз на Австралия — Бразилия

Анчелотти одержит первую победу после ЧМ: Рафинья поможет взломать «Соккеруз». Прогноз на Австралия — Бразилия

Первая проверка обновленных «пентакампеонов».В пятницу 25 сентября Австралия у себя дома в Таунсвилле встретится с Бразилией в рамках товарищеского матча.

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