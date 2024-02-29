Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях по физике и химии в МЭШ

Они нужны для проведения виртуальных лабораторных работ Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала жителям города, что в библиотеке МЭШ появились новые интерактивные тетради по химии и физике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии