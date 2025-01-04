В МЧС России определили лучших горноспасателей

Победителем Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучший горноспасатель» стал респираторщик военизированного горноспасательного взвода Кемеровского ВГСО Владислав Коваль.
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