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Zero Hedge

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AI Winners Unwind Sparks Panic In South Korea As SK Hynix Suffers Record Plunge, KOSPI Dumps

AI Winners Unwind Sparks Panic In South Korea As SK Hynix Suffers Record Plunge, KOSPI Dumps

AI Winners Unwind Sparks Panic In South Korea As SK Hynix Suffers Record Plunge, KOSPI Dumps SK Hynix shares suffered their steepest decline on record in Seoul following Friday's blockbuster ADR debut in New York.

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