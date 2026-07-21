Умные станции помогают фермерам Татарстана следить за полями и планировать урожай

В Татарстане фермеры получают точные данные о погоде и состоянии полей в режиме реального времени. Крупнейшая сеть агрометеостанций в России от «Ростелекома» помогает планировать посевную, уборку и даже прогнозировать вероятность развития болезней и появления вредителей.