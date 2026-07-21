ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Умные станции помогают фермерам Татарстана следить за полями и планировать урожай

Умные станции помогают фермерам Татарстана следить за полями и планировать урожай

В Татарстане фермеры получают точные данные о погоде и состоянии полей в режиме реального времени. Крупнейшая сеть агрометеостанций в России от «Ростелекома» помогает планировать посевную, уборку и даже прогнозировать вероятность развития болезней и появления вредителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии